Bir hisse yüzde 134 prim yaptı! İşte ağustos ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse
Borsa İstanbul'da geride ağustos ayında yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul’da geride kalan Ağustos ayı, yatırımcılar açısından hareketli geçti. BİST100 endeksi ay boyunca yüzde 5,07 oranında değer kazanarak 11.288,05 puandan kapanış yaptı. Endeksteki bu yükselişe karşın bazı hisselerde sert değer kayıpları yaşandı. Yüksek oranda düşüş kaydeden şirketler yatırımcıların dikkatini çekti. Öte yandan, borsanın değer kazandığı aynı dönemde bazı hisseler güçlü primlerle öne çıktı.
İşte ağustos ayında en çok kaybettiren hisseler...
10 - Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)
Temmuz ayı kapanış fiyatı: 48,90 TL
Ağustos ayı kapanış fiyatı: 39,62 TL
Aylık değişim: Yüzde -18,97
9 - İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)
Temmuz ayı kapanış fiyatı: 4,73 TL
Ağustos ayı kapanış fiyatı: 3,81 TL
Aylık değişim: Yüzde -19,45