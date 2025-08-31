Bir hisse yüzde 134 prim yaptı! İşte ağustos ayında en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

Borsa İstanbul’da geride kalan Ağustos ayı, yatırımcılar açısından hareketli geçti. BİST100 endeksi ay boyunca yüzde 5,07 oranında değer kazanarak 11.288,05 puandan kapanış yaptı. Endeksteki bu yükselişe karşın bazı hisselerde sert değer kayıpları yaşandı. Yüksek oranda düşüş kaydeden şirketler yatırımcıların dikkatini çekti. Öte yandan, borsanın değer kazandığı aynı dönemde bazı hisseler güçlü primlerle öne çıktı.

İşte ağustos ayında en çok kaybettiren hisseler...