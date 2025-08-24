Bir hisse yüzde 3180 prim yaptı! Yatırımcısına 1 yılda adeta servet kazandırdı
Borsa İstanbul’da son bir yılın kazandıran ve kaybettiren hisseleri netleşti. Bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bazıları ise ciddi değer kayıpları yaşadı.
Borsa İstanbul'da 18-22 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 4,62 primle 11372,33 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+14,82 olarak gerçekleşti. Son bir yıldaki dalgalı seyirde bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazançlar sağlarken, bazıları ise sert değer kayıpları yaşadı.
İşte son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler...
10 - Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT)
Bir yıl önceki fiyat: 382,50 TL
Kapanış fiyatı: 208,40 TL
Yıllık değişim: Yüzde -45,51
9 - Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT)
Bir yıl önceki fiyat: 51,20 TL
Kapanış fiyatı: 27,82 TL
Yıllık değişim: Yüzde -45,66