Bir hisse yüzde 3180 prim yaptı! Yatırımcısına 1 yılda adeta servet kazandırdı

Borsa İstanbul'da 18-22 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 4,62 primle 11372,33 puandan kapanış yaptı. BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+14,82 olarak gerçekleşti. Son bir yıldaki dalgalı seyirde bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazançlar sağlarken, bazıları ise sert değer kayıpları yaşadı.

İşte son 1 yılda en çok kaybettiren hisseler...