  4. Bir hisse yüzde 40'ın üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

Bir hisse yüzde 40'ın üzerinde prim yaptı! İşte bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 10 hisse

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

Borsada geride kalan 18-22 Ağustos haftasını BİST100 endeksi yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan kapattı. Yükselişle kapanan haftada, bazı hisseler ise yüksek oranlarda değer kaybı yaşadı.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...

10 - Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 120,50 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 106,20 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -11,86

9 - Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 1.080,00 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 950,00 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -12,03

8 - Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 28,42 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 24,96 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -12,17

