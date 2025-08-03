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  4. Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı

Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftada en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.

Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı - Sayfa 1

Borsada 28 Temmuz – 1 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapandı. Bu süreçte bazı hisseler yüksek oranda değer kazanırken, bazıları ise önemli oranda geriledi.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...

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Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı - Sayfa 2

10. Gedik Yatırım (GEDIK)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 7,78 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 7,04 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -9,51

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Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı - Sayfa 3

9. Oba Makarna (OBAMS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 54,90 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 49,16 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -10,45

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Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı - Sayfa 4

8. Körfez GYO (KRGYO)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 3,84 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 3,43 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -10,67

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