Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı

Borsada 28 Temmuz – 1 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapandı. Bu süreçte bazı hisseler yüksek oranda değer kazanırken, bazıları ise önemli oranda geriledi.

İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...