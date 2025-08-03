Bir hisse yüzde 48 prim yaptı! Yatırımcıları bu hafta sevindiren ve üzen hisseler açıklandı
Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftada en çok kaybettiren ve kazandıran hisseler belli oldu.
Borsada 28 Temmuz – 1 Ağustos haftasında BİST100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 10.746,98 puandan kapandı. Bu süreçte bazı hisseler yüksek oranda değer kazanırken, bazıları ise önemli oranda geriledi.
İşte bu hafta en çok kaybettiren hisseler...
10. Gedik Yatırım (GEDIK)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 7,78 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 7,04 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -9,51
9. Oba Makarna (OBAMS)
Geçen hafta kapanış fiyatı: 54,90 TL
Bu hafta kapanış fiyatı: 49,16 TL
Yüzdelik değişim: Yüzde -10,45