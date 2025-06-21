Bir şirketin finansal kan damarı: Nakit akış tablosu
Şirketlerin finansal sağlığını anlamanın en kritik yollarından biri, geleneksel gelir tabloları ve bilançoların ötesine geçmektir. İşte bu noktada, bir şirketin gerçek nakit hareketlerini gözler önüne seren nakit akış tablosu devreye giriyor. Finans dünyasının nabzını tutan bu tablo, adeta bir şirketin damarlarında dolaşan kanın izini sürer, yani paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini gösterir.
Nakit akış tablosu neden bu kadar önemli?
Nakit akış tablosu, bir şirketin belirli bir dönemde (genellikle üç aylık veya yıllık) nakit giriş ve çıkışlarını özetleyen finansal bir rapordur. Gelir tablosu bir şirketin kârlılığını, bilanço ise belirli bir andaki varlık ve yükümlülüklerini gösterirken, nakit akış tablosu şirketin operasyonlarını finanse etme, yatırım yapma ve borçlarını ödeme kabiliyeti hakkında derinlemesine bilgi sunar. Bir şirketin kâğıt üzerinde kârlı görünmesine rağmen nakit sıkıntısı çekip çekmediğini veya beklenenin aksine nakit açısından ne kadar güçlü olduğunu bu tablo sayesinde anlayabiliriz.
Nakit akış tablosu kaç ana bölümden oluşur?
Nakit akış tablosu genellikle üç ana bölümden oluşur:
1-) Faaliyetlerden nakit akışları
Bir şirketin temel operasyonlarından, yani mal ve hizmet satışından ve günlük ticari faaliyetlerinden elde ettiği veya harcadığı nakit miktarını gösterir. Maaş ödemeleri, mal alımları, tahsilat ve ödemeler bu kategoriye girer. Bu bölüm, şirketin esas işinden ne kadar nakit üretebildiğinin en net göstergesidir.
2-) Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları
Şirketin varlık alım ve satımından kaynaklanan nakit hareketlerini içerir. Fabrika, makine, ekipman alımları veya satımları, başka şirketlere yapılan yatırımlar veya yatırımların bozdurulması gibi kalemler bu bölümde yer alır. Bu kısım, şirketin büyüme ve genişleme stratejileri hakkında ipuçları verir.
3-) Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
Şirketin sermaye yapısıyla ilgili nakit hareketlerini yansıtır. Banka kredilerinin alınması veya ödenmesi, hisse senedi ihracı veya geri alımı, temettü ödemeleri gibi faaliyetler bu kısımda gösterilir. Bu bölüm, şirketin dış kaynakları ne kadar etkili kullandığını ve hissedarlarıyla olan ilişkisini ortaya koyar.