Bir şirketin finansal kan damarı: Nakit akış tablosu

Nakit akış tablosu neden bu kadar önemli?

Nakit akış tablosu, bir şirketin belirli bir dönemde (genellikle üç aylık veya yıllık) nakit giriş ve çıkışlarını özetleyen finansal bir rapordur. Gelir tablosu bir şirketin kârlılığını, bilanço ise belirli bir andaki varlık ve yükümlülüklerini gösterirken, nakit akış tablosu şirketin operasyonlarını finanse etme, yatırım yapma ve borçlarını ödeme kabiliyeti hakkında derinlemesine bilgi sunar. Bir şirketin kâğıt üzerinde kârlı görünmesine rağmen nakit sıkıntısı çekip çekmediğini veya beklenenin aksine nakit açısından ne kadar güçlü olduğunu bu tablo sayesinde anlayabiliriz.