Bir topu bile ateş pahası: Dondurma artık lüks tüketim haline mi geldi?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurma tezgahları hareketlense de, etiketlerdeki fahiş artışlar vatandaşın serinleme keyfini gölgeliyor. Bir zamanlar her köşe başında kolayca ulaşılabilen bu lezzet, bugün birçok kişi için lüks tüketim ürünü haline gelmiş durumda. Öyle ki bir top dondurma bile 40 TL’ye ulaşmış durumda. Dondurmacılardan zincir markalara kadar her yerde hissedilen bu yükseliş tüketicinin cebini yakıyor, Peki, dondurma fiyatlarındaki bu dikkat çekici yükselişin ardında yatan temel nedenler neler? Detaylar haberimizde…
Dondurma fiyatları cep yakıyor!
Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, son dönemdeki fiyat artışlarıyla tüketicinin cebini yakmaya başladı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla etiketlerdeki yükseliş, vatandaşların dondurma keyfini adeta lüks bir harcamaya dönüştürdüğü yorumlarını beraberinde getiriyor. Öyle ki, ailece dondurma keyfi yapmak bütçeleri zorlayan bir aktivite haline gelmiş durumda. Peki, dondurma fiyatlarındaki bu fahiş artışın arkasında ne yatıyor?
1-) Temel hammadde maliyetlerindeki şok artışlar
Dondurmanın ana bileşenleri olan süt ve şeker, fiyat artışlarında başrol oynuyor. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, tarım sektöründeki maliyet yükselişleri, yem fiyatlarındaki artış ve genel hayvancılık giderleri, çiğ süt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Süt üreticilerinin girdi maliyetlerindeki artış, çiğ süt fiyatlarına doğrudan yansırken, bu durum dondurma üreticileri için kaçınılmaz bir maliyet yükü oluşturuyor. Benzer şekilde, küresel şeker piyasasındaki dalgalanmalar, bazı bölgelerdeki iklim koşullarının üretimi olumsuz etkilemesi ve uluslararası ticaret politikaları da şekerin maliyetini ciddi oranlarda artırıyor. Dondurma üreticileri, bu temel hammaddeleri daha yüksek fiyatlarla temin etmek zorunda kalınca, bu durum da kaçınılmaz olarak nihai ürün fiyatına yansıyor; aksi takdirde üretimlerini sürdürmeleri imkansız hale geliyor.
2-) Enerji giderlerindeki yükseliş ve dondurmanın soğuk macerası
Dondurma üretimi ve dağıtımı, tahmin edilenden çok daha fazla enerji tüketimi gerektiren karmaşık ve maliyetli bir süreç. Dondurma fabrikalarındaki büyük kapasiteli makinelerin kesintisiz çalıştırılması, ürünlerin hızla şoklanması ve soğuk hava depolarında belirli bir derecede muhafaza edilmesi büyük miktarda elektrik tüketimi anlamına geliyor. Elektrik fiyatlarındaki artışlar, bu operasyonel maliyetleri doğrudan yükseltiyor.
Enerji giderleri sadece üretimle sınırlı kalmıyor. Dondurmanın bozulmadan tüketiciye ulaşması için titiz bir soğuk zincir yönetimi şart. Bu da dondurmaların soğutmalı araçlarla taşınmasını ve satış noktalarındaki dondurucu dolaplarda sürekli olarak düşük derecede tutulmasını gerektiriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, bu lojistik süreçteki taşımacılık maliyetlerini katlarken, marketlerdeki ve dondurma dükkanlarındaki buzdolaplarının elektrik faturaları da perakende satış noktalarının giderlerini yükseltiyor. Üretim bandından tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte harcanan her kilovat saat ve yakılan her litre akaryakıt, dondurmanın son fiyatına ekleniyor.