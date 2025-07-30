Bir topu bile ateş pahası: Dondurma artık lüks tüketim haline mi geldi?

1-) Temel hammadde maliyetlerindeki şok artışlar

Dondurmanın ana bileşenleri olan süt ve şeker, fiyat artışlarında başrol oynuyor. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, tarım sektöründeki maliyet yükselişleri, yem fiyatlarındaki artış ve genel hayvancılık giderleri, çiğ süt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Süt üreticilerinin girdi maliyetlerindeki artış, çiğ süt fiyatlarına doğrudan yansırken, bu durum dondurma üreticileri için kaçınılmaz bir maliyet yükü oluşturuyor. Benzer şekilde, küresel şeker piyasasındaki dalgalanmalar, bazı bölgelerdeki iklim koşullarının üretimi olumsuz etkilemesi ve uluslararası ticaret politikaları da şekerin maliyetini ciddi oranlarda artırıyor. Dondurma üreticileri, bu temel hammaddeleri daha yüksek fiyatlarla temin etmek zorunda kalınca, bu durum da kaçınılmaz olarak nihai ürün fiyatına yansıyor; aksi takdirde üretimlerini sürdürmeleri imkansız hale geliyor.