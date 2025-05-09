Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...
Finansal piyasalarında bu hafta en fazla kazandıran ve en çok değer kaybeden yatırım araçları belli oldu.
BİST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı.