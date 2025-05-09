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  4. Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...

Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...

Finansal piyasalarında bu hafta en fazla kazandıran ve en çok değer kaybeden yatırım araçları belli oldu.

Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 1

BİST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.032,54 puanı ve en yüksek 9.421,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,43 üstünde 9.390,51 puandan tamamladı.

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya çıktı. 

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,69 yükselişle 28 bin 55 liraya çıktı.

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 770 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,67 artarak 6 bin 951 liraya yükseldi.

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