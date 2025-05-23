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  4. Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...

Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...

Finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırım araçları açıklandı.

Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 1

BİST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 2

GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya çıktı. 

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.

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Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,84 artarak 7 bin 28 liraya yükseldi.

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