Bir yatırım aracı hariç hepsi bu hafta kazandırdı! İşte borsa, dolar, euro, altının performansı...
Finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BİST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya çıktı.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.