Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor
Mali değeri bir dönem 650 milyon dolara ulaşan evcil hayvan bakım ürünleri imal eden teknoloji şirketi iflasa sürükleniyor.
Merkezi San Francisco’da bulunan ünlü evcil hayvan teknolojik ürün bakım şirketi Wag, yaklaşık 650 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştı.
Hızla büyüyen ve popüler bir şirket haline gelen şirket çok çeşitli teknoloji ürünleri sunmaya başladı. Ancak yıllar geçtikçe zorluklar arttı ve karlar elde edilemedi.
İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Wag, 21 Temmuz'da iflas başvurusunda bulundu. Şirket, faaliyetlerine devam edebilmek için yasal korunma yolu olan 11. Bölüm olarak bilinen süreçle yeniden yapılanma amacıyla iflas mahkemesine başvurdu.