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  4. Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor

Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor

Mali değeri bir dönem 650 milyon dolara ulaşan evcil hayvan bakım ürünleri imal eden teknoloji şirketi iflasa sürükleniyor.

Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor - Sayfa 1

Merkezi San Francisco’da bulunan ünlü evcil hayvan teknolojik ürün bakım şirketi Wag, yaklaşık 650 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

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Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor - Sayfa 2

Hızla büyüyen ve popüler bir şirket haline gelen şirket çok çeşitli teknoloji ürünleri sunmaya başladı. Ancak yıllar geçtikçe zorluklar arttı ve karlar elde edilemedi.

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Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor - Sayfa 3

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Wag, 21 Temmuz'da iflas başvurusunda bulundu. Şirket, faaliyetlerine devam edebilmek için yasal korunma yolu olan 11. Bölüm olarak bilinen süreçle yeniden yapılanma amacıyla iflas mahkemesine başvurdu.

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Bir zamanlar değeri 650 milyon dolardı! Teknoloji şirketi iflas ediyor - Sayfa 4

sfgate.com’daki bilgiye göre geçici işlerde köpek gezdirme ve bakıcılığı, evcil hayvan sigortası ve veterinerlik aracı "Furscription" da dahil olmak üzere iş kolları açık kalacak.

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