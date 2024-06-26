Bir zincir markette nakit ödeme tarih oldu, tartışma başladı: Uygulama diğer markalara da sıçrar mı?

Uygulamanın başlayacağı 3 şubede "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" şeklinde pankartlar asıldı.