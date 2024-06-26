Bir zincir markette nakit ödeme tarih oldu, tartışma başladı: Uygulama diğer markalara da sıçrar mı?
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışverişleri sonlandırma kararı aldı. Buna göre o şubelerde artık sadece kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Yeni uygulama sosyal medyada da gündem oldu, tartışmaları beraberinde getirdi. Peki nakit ödemeler tarih mi oluyor? Diğer marketler de nakit ödeme uygulamasına son verir mi? İşte detaylar...
Bir zincir market Ankara’daki üç mağazasında nakit ödemeleri kaldırarak alışverişlerde sadece kartlı ödeme almaya başladı.
Uygulamanın başlayacağı 3 şubede "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir" şeklinde pankartlar asıldı.
Yapılan yeni uygulama sosyal medyada da gündem oldu. Uygulamayı bazı vatandaşlar olumlu bulurken, duruma tepki gösterenler de oldu.
Peki nakit ödemeler tarih mi oluyor? Diğer zincir marketlerde de böyle bir uygulamaya gidilir mi? Kartlı ödeme uygulamasının avantajı ne?