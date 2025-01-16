Birçok inşaatta imzası vardı. Dev marka iflasın eşiğine geldi
Bir dönem inşa edilen çok sayıda projeye malzeme tedariği yaparak imza atan Eray Grup Metal Tekstil İnşaat hakkında 1 yıl boyunca kesin mühlet kararı verildi.
Küresel ekonomik kriz, şirketleri batırmaya devam ediyor. Ülkemizdeki bazı işletmeler de ekonomik krizden yara alıyor.
konkordatotakip.com’daki bilgilere göre çok sayıda şirket konkordato ilan etti ya da ilan etmeye hazırlanıyor. Bu şirketlerden biri de Eray Grup Metal Tekstil İnşaat Elektronik Hurdacılık Otomotiv Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.
1 YIL GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ
Konuya ilişkin Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yapılan 2024/1139 esas numaralı karara göre; birçok projenin altında imzası bulunan söz konusu şirket hakkında 1 yıl boyunca geçici mühlet kararı verildi.
Kararın devamında şu ifadelere yer verildi:
Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 288375 nosunda kayıtlı olan, 3370372637 vergi numaralı ERAY GRUP METAL TEKSTİL İNŞAAT ELEKTRONİK HURDACILIK OTOMOTİV KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİve 10***10 T.C. Kimlik numaralı ERAY GENÇ’in talebinin kabulü ile davacı yararına 2004 sayılı İİK’nun 289/1 maddesi uyarınca 09/01/2025 günü saat 14:10’dan itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine,