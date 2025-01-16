Birçok inşaatta imzası vardı. Dev marka iflasın eşiğine geldi

konkordatotakip.com’daki bilgilere göre çok sayıda şirket konkordato ilan etti ya da ilan etmeye hazırlanıyor. Bu şirketlerden biri de Eray Grup Metal Tekstil İnşaat Elektronik Hurdacılık Otomotiv Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.