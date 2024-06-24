Birden çok ev alıp satanlar vergi cezasına dikkat! Uzmanı anlattı: 20 yıl geçse de...

Aslanpınar, şunları söyledi:

"Çok sayıda gayrimenkul satışı olduğu durumlarda vergi idaresince 'ticari kazanç' nitelendirmesi ve vergilendirme söz konusu oluyor. Bu gelir veya kurumlar vergisi, gayrimenkul alım satımını devamlı ve ticari olarak yapanların ‘ticari kazanç’ elde ettiği gerekçesiyle doğuyor. Ticari kazanç nitelemesi olduğunda KDV de faizi ve 1 kat cezasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu noktada dikkat edilecek bir konu var. Gayrimenkul alım satımı konusunda bir şirketin var olması, vergi mükellefi olmak şart değil.