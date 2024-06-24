Birden çok ev alıp satanlar vergi cezasına dikkat! Uzmanı anlattı: 20 yıl geçse de...
Birden çok ev ya da arsayı satan bir kişi vergi ödemekle yükümlü mü? Vergi uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar, "Çok sayıda gayrimenkul satışı olduğu durumlarda vergi idaresince 'ticari kazanç' nitelendirmesi ve vergilendirme söz konusu oluyor. Bir kişi çok sayıda gayrimenkul alım satımı yapıyorsa ya da yapmışsa dikkatli olmalı" dedi.
"‘Tapu harcına dikkat: Eviniz elden gidebilir’ yazımın ardından yatırım amaçlı satılan gayrimenkullerin vergilendirilmesi konusunda da birçok soru geldi" diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Oya Armutçu, bir okurundan gelen soruya uzmanının verdiği yanıtı paylaştı.
Armutçu, "Birden çok ev alıp sattıysanız dikkat... Vergi cezası gelebilir" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Okurum B.S., İstanbul, Ankara ve İzmir’de, son 1-2 yılda yatırım amaçlı aldığı 4 ev, 1 yazlık, 5 arsayı sattığını, bu durumun vergi idareleri tarafından ‘ticari kazanç’ gibi değerlendirilip vergi ödemekle yükümlü olup olmayacağını merak ediyor. B.S. ve birkaç okurum da ‘ticari kazanç’ın kriterlerini öğrenmek istiyorlar. Bu konuda merak edilenleri vergi uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar yanıtladı.
Aslanpınar, şunları söyledi:
"Çok sayıda gayrimenkul satışı olduğu durumlarda vergi idaresince 'ticari kazanç' nitelendirmesi ve vergilendirme söz konusu oluyor. Bu gelir veya kurumlar vergisi, gayrimenkul alım satımını devamlı ve ticari olarak yapanların ‘ticari kazanç’ elde ettiği gerekçesiyle doğuyor. Ticari kazanç nitelemesi olduğunda KDV de faizi ve 1 kat cezasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu noktada dikkat edilecek bir konu var. Gayrimenkul alım satımı konusunda bir şirketin var olması, vergi mükellefi olmak şart değil.