  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı

Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı

14-21 Kasım haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Yatırımını borsadan yana kullananlar kazanırken, altın yatırımcısı ise zarar etmedi.

Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı - Sayfa 1

Bu hafta borsa ve hisse senedi fonlarını tercih edenler diğer yatırımcılara göre daha fazla kar elde etti. 

1 | 15
Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı - Sayfa 2

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,38 değer kazandı.

2 | 15
Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı - Sayfa 3

BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı.

3 | 15
Biri hariç hepsi kazandırdı! İşte altın, borsa, dolar, euro, fon yatırımlarının haftalık performansı - Sayfa 4

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.

4 | 15