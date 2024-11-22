Birikimi olan getirisi yüksek enstrümanlara koşuyor! Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yastık altında birikimi olan getirisi yüksek finansal enstrümanlara yöneldi. Hisseler, altın ve mevduat hala cazibesini korurken yüksek getiri fırsatından yararlanmak isteyenler en doğru yatırımın hangisi olduğunu merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) varlıkları doğru yatırımlarda değerlendirerek kazanç elde etmek isteyenlere ‘yatırımcı rehberi’ hazırladı. Peki, Paramı nereye yatırmalıyım? Yatırımda nelere dikkat etmeli? İşte tasarruf sahiplerinin bilmesi gerekenler
Kazandıklarınızın hepsini harcamıyorsanız…
O halde tasarruf ediyorsunuz demektir. Doğal olarak tasarruflarınızı güvenli yerlerde saklamak ve paranıza istediğiniz an ulaşmak istersiniz. En kolayı evde yastık altında veya kasada saklamak mı? Tabii ki değil. Paranız enflasyon altında eriyip yok olacaktır. Daha da kötüsü, ya çalınırsa?
Paramı ne yapacağım?
Paranızı gelir getiren güvenli bir yerde değerlendirmeniz gerekli. Bir başka ifade ile yatırım yapmanız gerekli. Örneğin paranızı bir bankada vadeli mevduat hesabına yatırabilir ve faiz geliri elde edebilirsiniz. Paranızı bir bankaya yatırmak dışında da çok çeşitli yatırım araçlarında değerlendirebilirsiniz. Örneğin, arsa ve ev gibi gayrimenkuller de birer yatırım aracıdır. Paranızla ev ve arsa alabileceğiniz gibi benzer şekilde, döviz veya altın alarak da yatırım yapabilirsiniz.
Öte yandan, paranızı sermaye piyasalarında da değerlendirerek, tasarruflarınızı farklı risk-getiri bileşenleri olan araçlarda daha esnek bir şekilde yatırıma yönlendirebilirsiniz. Bunun için hisse, özel sektör tahvili, devlet tahvili, yatırım fonu katılma belgesi gibi pek çok yatırım aracından birini veya birkaçını seçmeniz yeterli.
Ya çok yakın bir zamanda paraya ihtiyacım olursa!
En önemlisi yatırım yapmaya karar verirken, paranızı ne kadar süre ile o yatırımda tutabileceğinizdir. Bazı yatırımlar uzun vadede iyi getiri sağlar, kısa vadede paraya çevrilirse kârlı olmaz. Bazı yatırım araçları ise kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için daha uygundur. O nedenle yapacağınız yatırımın vadesini paranıza ne zaman ihtiyacınız olacak ona göre belirlemenizde fayda var. Çocuğunuzun gelecek ayki okul taksitini tabii ki hisse senedinde değerlendirmeyi düşünmeyin.