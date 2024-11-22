Birikimi olan getirisi yüksek enstrümanlara koşuyor! Yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ya çok yakın bir zamanda paraya ihtiyacım olursa!

En önemlisi yatırım yapmaya karar verirken, paranızı ne kadar süre ile o yatırımda tutabileceğinizdir. Bazı yatırımlar uzun vadede iyi getiri sağlar, kısa vadede paraya çevrilirse kârlı olmaz. Bazı yatırım araçları ise kısa vadeli yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri için daha uygundur. O nedenle yapacağınız yatırımın vadesini paranıza ne zaman ihtiyacınız olacak ona göre belirlemenizde fayda var. Çocuğunuzun gelecek ayki okul taksitini tabii ki hisse senedinde değerlendirmeyi düşünmeyin.