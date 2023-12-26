'Birikmiş para puanlarınız silinebilir' uyarısı
2024'e sayılı günler kalırken kart kullanımlarında biriken para puanların kontrol edilmesine yönelik Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük'ten uyarı geldi. Küçük, para puanların süresinin bitebileceğini, bir sonraki yıla devrolmayabileceğini belirterek, para puanların mal ve hizmet alımlarında kullanılması gerektiğini söyledi.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonu yaklaşırken kredi kartı ve firma kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketicileri uyardı.
Kredi kartlarında iki tür para puan biriktiğini belirten Küçük, şunları söyledi:
"Biri normal alışveriş yaptığınızda biriken para puanlar, biri de bankaların başta akaryakıt olmak üzere başka firmalarla yaptıkları işbirliklerinden doğan puanlar. Çoğunlukla bu ikincisinin kullanımı süreli. Yıl sonu yaklaştığında para puanlara dikkat etmek gerekiyor, süresi bitebilir, bir sonraki yıla devrolmayabilir. Bankaların normal alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarında ise daha önce bazı bankalar, yıl sonunda sona erdiğini, büyük bir kısmı ise devredildiğini söylemişti. Yine de yıl sonu münasebetiyle kredi kartlarımızda biriken para puanlar varsa ihtiyaçlarımıza uygun mal ve hizmet alımlarında kullanmalıyız. Bunların dışında firmaların 'sadakat kart'ta ya da mobil alışverişlerde biriken puanları var, yıl sona ermeden bunları kullanmakta yarar var."
Küçük, para puan kullanılırken ihtiyaç olmayan ürünlerin alınmaması ya da ihtiyacın üzerinde alışveriş yapılmaması gerektiğini ifade etti.