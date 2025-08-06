Birkaç gün içinde 20 bin TL zam gelecek! İlçe ilçe açıklandı: İşte en ucuz-pahalı kiralık evler...

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 20 BİN TL ZAM GELECEK"

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, öğrencilerin şu anda 30 bin liraya kiralayabilecekleri dairelerin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya kadar yükseleceğini belirtti. Yeşiltaş, “Son 15 gündür şehir dışından çok sayıda telefon alıyoruz. Öğrenciler evleri görmeden, fotoğraflar üzerinden hızlıca tutuyorlar. Geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2+1 ev bulunabiliyordu ancak bu yıl bu mümkün değil” dedi.

İşte ilçe ilçe kiralık konut fiyatları...