Birkaç gün içinde 20 bin TL zam gelecek! İlçe ilçe açıklandı: İşte en ucuz-pahalı kiralık evler...
YKS tercih maratonu sürerken üniversiteli olmak için gün sayan öğrencilerin kiralık ev arayışı da hız kazandı. İstanbul'da ilçe ilçe en ucuz ve en pahalı kiralık ev fiyatları belli oldu.
İstanbul’u tercih eden adaylar şimdiden emlakçıların kapısını aşındırıyor. Ancak bu yıl da kiralar, öğrencilerin bütçelerini hayli zorlayacak seviyelerde seyrediyor. Tercihlerin en yoğun olduğu İstanbul’da ise kiralık konut fiyatları yükseldi.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 20 BİN TL ZAM GELECEK"
İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, öğrencilerin şu anda 30 bin liraya kiralayabilecekleri dairelerin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya kadar yükseleceğini belirtti. Yeşiltaş, “Son 15 gündür şehir dışından çok sayıda telefon alıyoruz. Öğrenciler evleri görmeden, fotoğraflar üzerinden hızlıca tutuyorlar. Geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2+1 ev bulunabiliyordu ancak bu yıl bu mümkün değil” dedi.
İşte ilçe ilçe kiralık konut fiyatları...