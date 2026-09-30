BIST Katılım 30, 50 ve 100'e hangi hisseler girdi, hangileri çıktı?
Borsa İstanbul, BIST Katılım Tüm, Katılım 100, Katılım 50, Katılım 30, Katılım Sürdürülebilirlik ve Katılım Temettü endekslerinde yapılacak dönemsel değişiklikleri açıkladı. KAP’ta yayımlanan tablolara göre yeni listeler, 1 Ekim 2026–30 Nisan 2027 döneminde geçerli olacak.
BIST Katılım endekslerinde yeni dönem
Borsa İstanbul tarafından belirlenen yeni dönem kapsamında BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Temettü, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Tüm Endeksi'nde çok sayıda şirketin endeks kapsamı değişiyor.
Yeni listeler 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli olacak ve 30 Nisan 2027'ye kadar uygulanacak.
Katılım 30'a 13 yeni şirket
BIST Katılım 30 Endeksi'nin yeni döneminde 13 şirket endekse dahil edilecek.
Listeye alınan şirketler şöyle:
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Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
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Akçansa (AKCNS)
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Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE)
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Albaraka Türk (ALBRK)
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Bera Holding (BERA)
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1000 Yatırımlar Holding (BINHO)
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Enerya Enerji (ENERY)
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Enerjisa Enerji (ENJSA)
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Gür-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL)
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Katmerciler Ekipman (KATMR)
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Kocaer Çelik (KCAER)
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MLP Sağlık (MPARK)
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Kıraç Galvaniz (TCKRC)
Katılım 30'dan 13 şirket çıkarılacak
Yeni dönemde BIST Katılım 30 Endeksi'nden 13 şirketin çıkarılması kararlaştırıldı.
Endeksten çıkarılacak şirketler:
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Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC)
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Batısöke Çimento (BSOKE)
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Çan2 Termik (CANTE)
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DAP Gayrimenkul (DAPGM)
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Efor Yatırım (EFOR)
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Europower Enerji (EUPWR)
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Gen İlaç (GENIL)
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Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV)
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Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)
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Qua Granite Hayal Yapı (QUAGR)
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Ral Yatırım Holding (RALYH)
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Tukaş (TUKAS)
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YEO Teknoloji Enerji (YEOTK)
Katılım 50'ye 24 şirket dahil edilecek
BIST Katılım 50 Endeksi'nde yeni dönemde 24 şirket endeks kapsamına alınacak.
Yeni şirketler arasında Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Akçansa (AKCNS), Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), Albaraka Türk (ALBRK), Doğu Aras Enerji (ARASE), Atakey Patates (ATAKP), AvrupaKent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), Aydem Enerji (AYDEM), Başkent Doğalgaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (BASGZ), Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE), Bursa Çimento (BUCIM), Ege Gübre (EGGUB), Ege Profil (EGPRO), Enerya Enerji (ENERY), İskenderun Demir Çelik (ISDMR), Kuzey Boru (KBORU), Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC), Mopaş Marketçilik (MOPAS), Naturelgaz (NTGAZ), Parsan (PARSN), Polisan Holding (POLHO), Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SNGYO), Kıraç Galvaniz (TCKRC) ve Vakko Tekstil (VAKKO) yer alıyor.