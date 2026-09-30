BIST Katılım 30, 50 ve 100'e hangi hisseler girdi, hangileri çıktı?

BIST Katılım endekslerinde yeni dönem

Borsa İstanbul tarafından belirlenen yeni dönem kapsamında BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Temettü, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Tüm Endeksi'nde çok sayıda şirketin endeks kapsamı değişiyor.

Yeni listeler 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli olacak ve 30 Nisan 2027'ye kadar uygulanacak.