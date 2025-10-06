BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), geçtiğimiz günlerde 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşarak BIST 100 endeksinde işlem gören halka açık şirketler arasında bu rakama ulaşan ilk şirket olmuştu. Birçok aracı kurumun araştırma kapsamında kendine yer bulan Aselsan’ın 2025 2. çeyrek finansal tabloları sonrasında hisse senedi için 16 güncel hedef fiyat paylaşıldı.

İşte Aselsan için açıklanan hedef fiyatlar...