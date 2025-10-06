  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar

BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar

Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan için aracı kurumlar son beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar - Sayfa 1

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), geçtiğimiz günlerde 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşarak BIST 100 endeksinde işlem gören halka açık şirketler arasında bu rakama ulaşan ilk şirket olmuştu. Birçok aracı kurumun araştırma kapsamında kendine yer bulan Aselsan’ın 2025 2. çeyrek finansal tabloları sonrasında hisse senedi için 16 güncel hedef fiyat paylaşıldı.

İşte Aselsan için açıklanan hedef fiyatlar... 

1 | 7
BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar - Sayfa 2

İntegral Yatırım, 242,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.

İş Yatırım, 212,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Ak Yatırım, 148,00 TL hedef fiyat vererek endeks altı getiri tavsiyesi verdi.

2 | 7
BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar - Sayfa 3

Tacirler Yatırım, 220,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.

Halk Yatırım, 244,90 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Deniz Yatırım, 166,20 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.

3 | 7
BIST100'de ilki gerçekleştirdi! Aselsan için hedef fiyatlar değişti: 16 aracı kurumdan son rakamlar - Sayfa 4

OYAK Yatırım, 160,10 TL hedef fiyat vererek endekse paralel getiri tavsiyesi verdi.

Şeker Yatırım, 240,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Garanti BBVA Yatırım, 248,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.

4 | 7