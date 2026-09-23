BIST’te hareketlilik arttı: 27 şirketten pay geri alım hamlesi! İşte hisse geri alım yapan şirketler
Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla pay geri alım programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda son dönemde piyasa koşulları çerçevesinde yeni programlar başlatan, mevcut programlarını revize eden veya piyasada fiili pay alımı gerçekleştiren şirketler dikkat çekiyor. Söz konusu süreç kapsamında 27 şirket borsaya yaptıkları bildirimlerle geri alım kararlarını ve gerçekleştirilen işlem detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte hisse geri alım yapan şirketler...
Eğinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR), pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla 22.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bir Pay Geri Alım Programı başlatmıştır. 1 yıl süreli bu program kapsamında, azami 1.000.000 adet B Grubu pay için şirketin kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL fon ayrılması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin detaylar piyasa koşullarına ve şirketin finansal ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek olup, program yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 22.09.2026 tarihinde ortalama 4,00 TL fiyattan 50.000 adet B grubu pay geri alınmıştır. Yapılan son işlemlerle birlikte şirketin sahip olduğu DCTTR payları toplam 1.900.000 adede ulaşmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,49 olarak gerçekleşmiştir.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO), pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı bir şekilde gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla geri alım işlemleri yürütmektedir. Bu doğrultuda 21.09.2026 tarihinde 6,08 - 6,40 TL fiyat aralığından toplam 1.170.328 TL nominal tutarlı pay alımı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu son alım işlemiyle birlikte şirketin sahip olduğu METRO payları toplam 15.704.746 adede ulaşmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %2,91 olarak gerçekleşmiştir.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR), yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak ve pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla mevcut pay geri alım programını revize etmiştir. Bu kapsamda 22.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, geri alıma konu olabilecek azami pay miktarı 50.000.000 adetten 300.000.000 adede (%12,28 sermaye oranına), ayrılacak azami fon tutarı ise 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Şirket öz kaynaklarından karşılanacak olan bu revize program, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.