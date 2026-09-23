BIST’te hareketlilik arttı: 27 şirketten pay geri alım hamlesi! İşte hisse geri alım yapan şirketler

Eğinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR), pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla 22.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bir Pay Geri Alım Programı başlatmıştır. 1 yıl süreli bu program kapsamında, azami 1.000.000 adet B Grubu pay için şirketin kendi kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50.000.000 TL fon ayrılması kararlaştırılmıştır. Geri alım işlemlerine ilişkin detaylar piyasa koşullarına ve şirketin finansal ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek olup, program yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.