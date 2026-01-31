BİST'teki yatırımı 1,7 milyar dolara çıktı! İşte Norveç Varlık Fonu'nun en fazla aldığı 20 hisse

Global piyasalarda uzun süreli ve disiplinli yatırımlarıyla tanınan Norveç Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’da en fazla pay aldığı 20 hisse de netleşti. Fonun tercih ettiği şirketler, yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşıyor.