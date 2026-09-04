Bitcoin'de kritik eşik aşıldı: 82 bin doların üzerine çıkıldı
Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte yükselişini hızlandırdı. Kripto para birimi 82 bin dolar seviyesini yeniden aşarken, piyasanın odağı mayıs ayından bu yana geçilemeyen kritik direnç seviyesine çevrildi.
Bitcoin'de yükseliş yüzde 5'e yaklaştı
4 Eylül itibarıyla Bitcoin 81 bin 400 dolar civarında işlem görüyor.
Son 24 saatlik süreçte yaklaşık yüzde 5 oranında değer kazanan kripto para birimi, yükseliş sırasında 82 bin dolar eşiğini yeniden geride bıraktı.
Gözler mayıs zirvesini temsil eden seviyede
Bitcoin açısından piyasada takip edilen kritik eşik 82 bin 793 dolar seviyesinde bulunuyor. cnbc-e'nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre bu seviye, mayıs ayında kaydedilen zirveye karşılık geliyor.