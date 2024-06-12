Bodrum beach'lerinde 2024 fiyat tarifesi belli oldu: Fiyatlar cep yakıyor
Bodrum, Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olarak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Öyle ki Bodrum'un yaklaşık 200 bin kişilik nüfusu yaz aylarında milyonu bile görebiliyor. Böyle olunca Bodrum'da restoran fiyatları da beach'lerin giriş ücretleri de büyük merak konusu oldu. İşte 2024 fiyat tarifesi
Kiminde giriş ücreti kiminde harcama limiti var
Bazı işletmeler kapı girişinde ücret alırken, bazıları girişi ücretsiz yapıp gün içinde bir harcama limiti belirleyebiliyor. Örneğin, Göltürkbükü'ndeki Maça Kızı Beach ya da Flamm.
Her iki beach'te de giriş ücreti yok. Ancak Maça Kızı Beach, kişi başı günlük 6.500 TL'lik bir harcama limiti koyuyor. CNBC'nin haberine göre bu limitin akşam 18:00'e kadar doldurulması bekleniyor. Ayrıca gün sonunda fiyata servis ücreti de ekleniyor.
Flamm'ın günlük harcama limiti ise 2.500 TL. Flamm da harcama limitine servis ücreti ekleyenlerden.
Bodrum'daki bazı beach'lerin ücretleri şöyle: