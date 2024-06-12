Bodrum beach'lerinde 2024 fiyat tarifesi belli oldu: Fiyatlar cep yakıyor

Her iki beach'te de giriş ücreti yok. Ancak Maça Kızı Beach, kişi başı günlük 6.500 TL'lik bir harcama limiti koyuyor. CNBC'nin haberine göre bu limitin akşam 18:00'e kadar doldurulması bekleniyor. Ayrıca gün sonunda fiyata servis ücreti de ekleniyor.