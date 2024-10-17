Bodrum dünyanın en iyileri arasında! Ünlü seyahat dergisi 2025 listesini paylaştı
Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic’in okuyucuları 2025’in en iyi tatil destinasyonlarını seçti. "Best of the World 2025" listesine Türkiye’nin en önemli turistik noktalarından olan Bodrum da girmeyi başardı.
National Geographic okuyucularının seçtiği 2025’in en iyi destinasyonları listesinin finalistlerini açıkladı.
Türkiye’nin turizm cennetlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesi de finale kaldı. National Geographic haberi Instagram hesabı üzerinden 46,5 milyon takipçisiyle paylaştı.
Dergi, Bodrum’un muhteşem atmosferiyle en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. Bodrum’un ‘şık’ modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenme hem de dinlenmek isteyenlere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.