Bodrum mu daha ucuz yoksa Rodos mu? İşte karşılaştırmalı fiyatlar
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma sonrası yürürlüğe giren kapıda vize uygulaması, Yunanistan'ın 10 adasına olan talebi artırdı. Bu durum, Türkiye'de iç turizmde yaşanan düşüşle birlikte turizmciler arasında memnuniyetsizlik yarattığı iddiasını gündemden düşürmüyor.
2023 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gerçekleştirdiği Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından, Doğu Ege'deki 10 Yunan adasına Türkiye’den kapıda vize uygulaması ile 7 günlük vizesiz geçiş imkanı tanınmıştı.
Bu uygulama, Türk turistler arasında büyük ilgi gördü ve özellikle Bodrum ile Çeşme gibi Türk turistik destinasyonların yaz sezonunda boş kalmasına neden oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Turizmciler, Türk turistlerin bu adalara yoğun ilgisi nedeniyle yerel turizmde yaşanan düşüşten rahatsızlıklarını dile getirdi. Ancak, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir taleplerinin olmadığını belirttiler. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kapıda vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin gerçeği yansıtmadığını ve turizmdeki sorunların çözümünün turist memnuniyetsizliğini anlamaktan geçtiğini vurguladı.
ARTAN FİYATLAR TURİSTLERİ YUNAN ADALARINA YÖNELTTİ
Turizmciler, sorunun kaynağı olarak sosyal medya üzerinden yapılan fiyat karşılaştırmalarını gösteriyor. Çeşme ve Bodrum gibi popüler Türk turistik destinasyonlarında artan fiyatlar, turistleri Yunan adalarına yönlendirdi.