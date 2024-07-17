Bodrum mu daha ucuz yoksa Rodos mu? İşte karşılaştırmalı fiyatlar

Milliyet'te yer alan habere göre Turizmciler, Türk turistlerin bu adalara yoğun ilgisi nedeniyle yerel turizmde yaşanan düşüşten rahatsızlıklarını dile getirdi. Ancak, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir taleplerinin olmadığını belirttiler. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kapıda vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerin gerçeği yansıtmadığını ve turizmdeki sorunların çözümünün turist memnuniyetsizliğini anlamaktan geçtiğini vurguladı.​