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  4. BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi

BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi

Borsanın yüklü alım yapan bankalarından BofA, 10 hisseye 5,60 milyar TL yatırımda bulundu.

BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasındaki haftada hisse senetlerine güçlü alımlar damga vurdu. BİST100 endeksi, haftayı %9,26’lık değer artışıyla 10.275,75 puandan tamamladı.

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BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi - Sayfa 2

Endeksin sert yükseliş kaydettiği bu dönemde, Bank of America’nın yaptığı işlemler dikkat çekti. Özellikle alım yönlü hareketlerin öne çıktığı görülürken, kurumun tercih ettiği bazı hisseler yatırımcıların ilgisini topladı.

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BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi - Sayfa 3

Geride kalan haftada Bank of America’nın alım yaptığı bu hisseler, piyasalarda mercek altına alınmaya başladı ve yakından takip ediliyor.

rotaborsa.com'daki bilgiye göre BofA'nın alım yaptığı hisseler şöyle:

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BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi - Sayfa 4

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Net alış (TL)
845.573.976

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