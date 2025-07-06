BofA 10 şirketten yüklü alım yaptı ; Borsadaki hisselere 5,60 milyar TL para girişi
Borsanın yüklü alım yapan bankalarından BofA, 10 hisseye 5,60 milyar TL yatırımda bulundu.
Borsa İstanbul’da 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasındaki haftada hisse senetlerine güçlü alımlar damga vurdu. BİST100 endeksi, haftayı %9,26’lık değer artışıyla 10.275,75 puandan tamamladı.
Endeksin sert yükseliş kaydettiği bu dönemde, Bank of America’nın yaptığı işlemler dikkat çekti. Özellikle alım yönlü hareketlerin öne çıktığı görülürken, kurumun tercih ettiği bazı hisseler yatırımcıların ilgisini topladı.
Geride kalan haftada Bank of America’nın alım yaptığı bu hisseler, piyasalarda mercek altına alınmaya başladı ve yakından takip ediliyor.
rotaborsa.com'daki bilgiye göre BofA'nın alım yaptığı hisseler şöyle: