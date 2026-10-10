BofA Borsa İstanbul'da en çok hangi hisseleri aldı?
Bank of America'nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul'da en fazla alım yaptığı hisse 5,77 milyar TL ile Aselsan olurken, en fazla satış yaptığı hisse 1,04 milyar TL ile Türk Hava Yolları oldu.
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Bank of America'nın 5-9 Ekim haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. İşte BofA'nın işlem tutarına göre ilk 5 sırada yer alan hisseleri:
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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