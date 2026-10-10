BofA Borsa İstanbul'da en çok hangi hisseleri aldı?

Bank of America'nın 5-9 Ekim haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. İşte BofA'nın işlem tutarına göre ilk 5 sırada yer alan hisseleri:

BofA'nın en çok aldığı hisseler...