BofA geçen hafta hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

BIST 100 endeksi, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 altında 13.943,87 puandan tamamladı.

Bank of America'nın geride bıraktığımız haftada Borsa İstanbul'da en fazla işlem yaptığı hisseler de belli oldu. Kurum, en yüksek alımı Tüpraş (TUPRS) ve Aselsan (ASELS) hisselerinde gerçekleştirirken, en yüksek satışı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde yaptı.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...