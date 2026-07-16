BofA, özel Türk bankaları için tavsiyesini değiştirdi
Bank of America, Türk bankacılık sektörüne yönelik son analizinde Borsa İstanbul'da işlem gören büyük banka hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniden değerlendirdi. Raporda dört özel banka için tavsiye düşürülürken, kamu bankalarına ilişkin hedef fiyatlarda ise farklı yönlü güncellemeler yapıldı.
Bank of America (BofA), enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmesini revize etti. Bu kapsamda banka, özel Türk bankaları için tavsiyesini "Al"dan "Nötr"e düşürdü.
Raporda, iki yılı aşkın süredir Türk bankalarının yeniden değer kazanacağı görüşünü koruyan BofA, beklenen iyileşmenin yapışkan enflasyon ve geciken faiz indirimleri nedeniyle ertelendiğini belirtti. Banka, özkaynak kârlılığının enflasyonun üzerine çıkmasının daha uzun süreceğini vurgularken, reel getirilerde gelecek yıl beklenen toparlanmanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.
İşte Bank of America'nın banka bazında yeni hedef fiyatları ve tavsiyeleri:
Akbank (AKBNK)
Eski hedef fiyat: 89,143 TL
Yeni hedef fiyat: 84 TL
Tavsiye: "Al" → "Nötr"