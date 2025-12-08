  1. Ekonomim
  4. BofA'dan 1-5 Aralık arasında şaşırtan hamle! Yüklü miktarda satın aldı, yüklü miktarda sattı

BofA’nın 1–5 Aralık haftasında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemler borsada dengeleri sarstı. Yüklü alım ve satış hamlelerinin odağında TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Bank of America (BofA), 1–5 Aralık tarihleri arasındaki işlem haftasında Borsa İstanbul’da dikkat çeken alım-satım hamlelerine imza attı. Yüklü alımların en çok TÜPRAŞ hisselerinde yoğunlaştığı görülürken, en yüksek satış işlemleri ise Türk Hava Yolları hisselerinde gerçekleşti.

Alış

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS) - 1.381.100.747 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKB) - 811.834.520 TL

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (VAKBN) - 709.231.221 TL

