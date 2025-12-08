BofA'dan 1-5 Aralık arasında şaşırtan hamle! Yüklü miktarda satın aldı, yüklü miktarda sattı
BofA’nın 1–5 Aralık haftasında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemler borsada dengeleri sarstı. Yüklü alım ve satış hamlelerinin odağında TÜPRAŞ ve Türk Hava Yolları yer aldı.
Bank of America (BofA), 1–5 Aralık tarihleri arasındaki işlem haftasında Borsa İstanbul’da dikkat çeken alım-satım hamlelerine imza attı. Yüklü alımların en çok TÜPRAŞ hisselerinde yoğunlaştığı görülürken, en yüksek satış işlemleri ise Türk Hava Yolları hisselerinde gerçekleşti.
