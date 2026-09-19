BofA’nın alım-satım listesi belli oldu: İşte öne çıkan hisseler

Bank of America’nın geçen hafta Borsa İstanbul’da en fazla net alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun alım tarafında ilk sırada Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalar bulunurken, ilk beş içinde üç bankacılık hissesi yer aldı. Satışlarda ise ASELSAN ve Koç Holding milyar TL’yi aşan tutarlarla ilk iki sırada bulunuyor.



BofA'nın en çok aldığı hisseler...