BofA’nın alım-satım listesi belli oldu: İşte öne çıkan hisseler
Bank of America’nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde alım tarafında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları yaklaşık 2,50 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Satış tarafında ise 3,56 milyar TL ile ASELSAN öne çıktı. Bankacılık hisseleri alım listesindeki ağırlığıyla dikkati çekti.
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Bank of America’nın geçen hafta Borsa İstanbul’da en fazla net alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun alım tarafında ilk sırada Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalar bulunurken, ilk beş içinde üç bankacılık hissesi yer aldı. Satışlarda ise ASELSAN ve Koç Holding milyar TL’yi aşan tutarlarla ilk iki sırada bulunuyor.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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