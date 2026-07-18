BofA'nın alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 yükselişle 13.981,05 puandan tamamladı. Borsanın artıda kapantığı haftada BofA'ın en çok aldığı ve sattığı hisseler de belli oldu. Aracı kurum en çok Koç Holding hissesi alırken, en fazla Aselsan sattı.

BofA'nın en fazla aldığı hisseler...