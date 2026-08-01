BofA'nın Borsa İstanbul tercihleri belli oldu
Bank of America, geçen hafta Borsa İstanbul'da en yüksek net alımı Türk Hava Yolları'nda gerçekleştirdi. En fazla satış yapılan hisseler tarafında ise ASELSAN ilk sırada yer aldı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı. Borsanın ekside kapandığı haftada Bank of America'nın (BofA) en çok alım satım yaptığı hisseler de belli oldu. Kurum en yüksek net alımı Türk Hava Yolları'nda (THYAO), en yüksek net satışı ise ASELSAN'da (ASELS) gerçekleştirdi.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
1 | 12