BofA'nın Borsa İstanbul tercihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,48 altında 13.458,10 puandan tamamladı. Borsanın ekside kapandığı haftada Bank of America'nın (BofA) en çok alım satım yaptığı hisseler de belli oldu. Kurum en yüksek net alımı Türk Hava Yolları'nda (THYAO), en yüksek net satışı ise ASELSAN'da (ASELS) gerçekleştirdi.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...