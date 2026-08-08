BofA'nın Borsa İstanbul'da en çok alıp sattığı hisseler

Bank of America'nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla net alım ve net satış yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında Türk Altın İşletmeleri, satış tarafında ise Türk Hava Yolları öne çıktı. BofA'nın Türk Altın İşletmeleri'ndeki net alımı 2 milyar TL'yi aşarken, Türk Hava Yolları'ndaki net satışı 2,74 milyar TL oldu.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...