BofA'nın Borsa İstanbul'daki alım-satım listesi belli oldu
Bank of America'nın geçen hafta Borsa İstanbul'da en fazla alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu. Alımlarda Aselsan, satışlarda ise BİM ilk sırada yer aldı.
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Bank of America'nın (BofA) 10-14 Ağustos haftasında Borsa İstanbul'daki işlemlerinde alım tarafında Aselsan ve Astor Enerji öne çıkarken, en yüksek satış BİM hisselerinde gerçekleşti. Kurumun Aselsan'daki alımı yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşırken, BİM'deki satışı 1,3 milyar TL'yi aştı.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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