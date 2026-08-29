BofA'nın Borsa İstanbul'daki alım-satım listesi belli oldu

BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 14.641,56 puandan tamamladı.

Endeksin artıda kapattığı haftada Bank of America'nın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu. Kurumun alım tarafında Tüpraş (TUPRS), satış tarafında ise Akbank (AKBNK) listenin zirvesinde yer aldı.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...