BofA'nın Borsa İstanbul'daki alım-satım listesi belli oldu
Bank of America'nın geçen hafta Borsa İstanbul'daki işlemlerinde alım tarafında 2,13 milyar TL ile Tüpraş, satış tarafında ise 2,69 milyar TL ile Akbank ilk sırada yer aldı.
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BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 14.641,56 puandan tamamladı.
Endeksin artıda kapattığı haftada Bank of America'nın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de belli oldu. Kurumun alım tarafında Tüpraş (TUPRS), satış tarafında ise Akbank (AKBNK) listenin zirvesinde yer aldı.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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