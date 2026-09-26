BofA’nın Borsa İstanbul’daki hisse tercihleri belli oldu
Bank of America’nın (BofA) geçen hafta Borsa İstanbul’da en fazla alım ve satış yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında Türk Hava Yolları ilk sırada yer alırken, satışlarda ise Tüpraş öne çıktı.
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Bank of America’nın geçen hafta Borsa İstanbul’daki işlemlerinde alım tarafında Türk Hava Yolları, satış tarafında ise Tüpraş öne çıktı. Kurum, Türk Hava Yolları’nda 1,30 milyar TL’lik alım yaparken, Tüpraş’ta 1,40 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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