BofA'nın bugün en çok aldığı ve elden çıkardığı hisseler belli oldu
Bank of America, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği işlemlerde alım tarafında en fazla BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerini tercih etti. Aynı gün satış işlemlerinde ise en çok Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisselerini elden çıkardı.
BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14 Ağustos 2025 tarihinde günü yüzde 1,15 oranında değer kaybederek 10.824,55 puandan kapattı. Gün boyunca endeks, en düşük 10.823,59 puanı, en yüksek ise 10.963,06 puanı gördü. Toplam işlem hacmi ise 108 milyar 97 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Bank of America (BofA) 14 Ağustos 2025 tarihinde 1 milyar 280 milyon TL'lik net satış gerçekleştirdi.Alım tarafında BIMAS öne çıkarken, satış tarafında EREGL lider oldu.