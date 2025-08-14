BofA'nın bugün en çok aldığı ve elden çıkardığı hisseler belli oldu

BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 14 Ağustos 2025 tarihinde günü yüzde 1,15 oranında değer kaybederek 10.824,55 puandan kapattı. Gün boyunca endeks, en düşük 10.823,59 puanı, en yüksek ise 10.963,06 puanı gördü. Toplam işlem hacmi ise 108 milyar 97 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.