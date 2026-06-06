BofA'nın en çok işlem yaptığı hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 13.694,19 puandan tamamladı. Bank of America (BofA) müştelerinin de geride bıraktığımız haftada en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun en çok aldığı hisse Coca Cola olurken, Aselsan, Astor ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde yüklü miktarda satış yapıldı.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...