BofA'nın geçen haftaki hisse tercihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 bin 590 puandan başladığı haftayı 13 bin 938 puandan kapadı. Endeksin artıda kapattığı haftada Bank of America'nın (BofA) en çok alıp sattığı hisseler de belli oldu. Türk Hava Yolları alım tarafında, Astor ise satış tarafında zirvede yer aldı.

BofA'nın en çok aldığı hisseler...