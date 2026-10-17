BofA'nın haftalık bilançosu: Bankaları aldı, BİM'i sattı
Bank of America'nın (BofA) Borsa İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirdiği işlemlerde en yüksek net alım 604,7 milyon TL ile İş Bankası hisselerinde, en yüksek net satış ise 1,4 milyar TL ile BİM hisselerinde görüldü.
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Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 haftasında Bank of America'nın gerçekleştirdiği işlemlerde en fazla alım ve satım yapılan hisseler belli oldu.
Bank of America'nın alım tarafında bankacılık hisseleri öne çıkarken, satış tarafında perakende, savunma, enerji ve ulaştırma sektörlerinden şirketler yer aldı.
BofA'nın en çok aldığı hisseler...
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