BofA'nın haftalık hisse tercihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 14.053,48 puanı ve en yüksek 14.629,66 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,67 altında 14.321,19 puandan tamamladı.

Borsanın ekside kapattığı haftada Bank of America'nın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun işlemlerinde ulaştırma, perakende ve holding hisseleri alım tarafında öne çıkarken, savunma sanayii ve sanayi şirketleri satış tarafında ilk sıralarda yer aldı. BofA'nın en fazla aldığı hisse Türk Hava Yolları, en fazla sattığı hisse ise ASELSAN oldu.

BofA'nın en fazla aldığı hisseler...