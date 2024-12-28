Bölgesel asgari ücret tartışması: İş dünyası ne diyor?
İş dünyası ‘bölgesel asgari ücret’ tartışmasında ikiye bölündü. Uygulamaya karşı çıkanlar batı bölgelerinde daha fazla asgari ücret uygulamasının göçü artırabileceğine dikkat çekerken, kimisi ise teşvikle eş güdüm içerisinde olması gerektiğini, hatta sübvanse edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyor.
İş dünyası ‘bölgesel asgari ücret’ tartışmasında ikiye bölündü. Uygulamaya karşı çıkanlar batı bölgelerinde daha fazla asgari ücret uygulamasının göçü artırabileceğine dikkat çekerken, kimisi ise teşvikle eş güdüm içerisinde olması gerektiğini, hatta sübvanse edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyor.
İstanbul veya Ankara gibi bölgelerde asgari ücretin daha yüksek olmasının çalışanlar açısından avantaj sağlayabileceğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, asgari ücrette uygulanacak bölgesel farklılıkların başka sorunları beraberinde getirebileceğine söyledi.
"ASGARİ ÜCRETTE BÖLGESEL FARKLILIKLAR BAŞKA SORUNLARI BERABERİNDE GETİREBİLİR"
Baran “Bölgesel asgari ücret ülkemizde 1951 ile 1974 yılları arasında uygulanıyordu. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine uymadığı gerekçesiyle kaldırdı. Ara ara yeniden gündeme geliyor ve tartışılıyor. Tartışılma sebebi de, ülkemizde bölgeler arasındaki ekonomik koşulların farklılığı ve bu farklılığın yaşam maliyetlerini farklılaştırması. Mesela, Ankara’da veya İstanbul’da kiradan, gıda fiyatlarına kadar yaşam maliyeti, Artvin’deki yaşam maliyeti ile bir değil. Bu açıdan bakıldığında İstanbul veya Ankara gibi bölgelerde asgari ücretin daha yüksek olması, çalışanlar açısından avantaj sağlayabilir. Ancak, asgari ücrette uygulanacak bölgesel farklılıklar, başka sorunları beraberinde getirebilir. Mesela, daha yüksek asgari ücret almak için doğu ve güneydoğudan göçü tetikleyebilir. Asgari ücretin avantajlı olduğu bölgelere göç artarken, diğer bölgelerde işçi bulma sorunu yaşanabilir” dedi.
"TEŞVİK BÖLGELERİ İLE EŞ GÜDÜMLÜ OLMALI"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırımlarda bölgesel teşvik sistemi uyguladığını hatırlatan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da “Nasıl ki bölgesel yatırım teşviki uygulanıyorsa, asgari ücretin de bölgesel bir uygulamaya tabii tutulması, doğru bir yöntem olabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının şu anda uyguladığı teşvik bölgeleri ile asgari ücretin eş güdümlü değerlendirilmesi gerekir. Sanayi Bakanlığının üreticiye, sanayiye verdiği destekle eş güdümlü bir asgari ücret çalışmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Batı’daki çalışan geçinemiyor. Özellikle tekstil gibi emek yoğun sektörlerde direkt asgari ücret uygulaması var. Sanayi Bakanlığı, teşvik ile bir tarafta yatırımcıyı destekliyorsa, orası ile Batı’dakinin aynı pozisyonda olmaması lazım” diye konuştu.