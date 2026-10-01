Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek
Emekli olmak isteyenler için borçlanmada kritik dönem başladı. Askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, 1 Ocak 2027'den itibaren yeni asgari ücretle birlikte artacak. Eksik primlerini tamamlamak isteyenler için mevcut tutarlardan yararlanmak adına son günler yaklaşırken, yeni yılda borçlanma maliyetlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor.
Asgari ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla değişmesiyle birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile Bağ-Kur ihyası kapsamında ödenecek tutarlar da artacak.
Mevcut tarifeden yararlanmak isteyenler için ise yalnızca 3 ay kaldı. Yeni yılda yapılacak işlemlerde ödenecek tutarlar, belirlenecek yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacak.
DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR ARTACAK?
Kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesaplarına dahil edebiliyor. Her bir doğum için çalışılmayan en fazla 2 yıllık süre, SGK'ya prim ödenerek borçlanılabiliyor. Doğum borçlanmasının tutarı hesaplanırken ise başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 32'si esas alınıyor.