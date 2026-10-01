Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR ARTACAK?

Kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesaplarına dahil edebiliyor. Her bir doğum için çalışılmayan en fazla 2 yıllık süre, SGK'ya prim ödenerek borçlanılabiliyor. Doğum borçlanmasının tutarı hesaplanırken ise başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 32'si esas alınıyor.