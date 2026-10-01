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Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek

Emekli olmak isteyenler için borçlanmada kritik dönem başladı. Askerlik ve doğum borçlanması ile Bağ-Kur ihyasında ödenecek tutarlar, 1 Ocak 2027'den itibaren yeni asgari ücretle birlikte artacak. Eksik primlerini tamamlamak isteyenler için mevcut tutarlardan yararlanmak adına son günler yaklaşırken, yeni yılda borçlanma maliyetlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor.

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Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek - Sayfa 1

Asgari ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla değişmesiyle birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile Bağ-Kur ihyası kapsamında ödenecek tutarlar da artacak.

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Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek - Sayfa 2

Mevcut tarifeden yararlanmak isteyenler için ise yalnızca 3 ay kaldı. Yeni yılda yapılacak işlemlerde ödenecek tutarlar, belirlenecek yeni asgari ücret üzerinden yeniden hesaplanacak.

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Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek - Sayfa 3

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR ARTACAK?

Kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesaplarına dahil edebiliyor. Her bir doğum için çalışılmayan en fazla 2 yıllık süre, SGK'ya prim ödenerek borçlanılabiliyor. Doğum borçlanmasının tutarı hesaplanırken ise başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 32'si esas alınıyor.

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Borçlanma yapacaklar dikkat! O tarihten sonra başvuran 72 bin TL fazla ödeyecek - Sayfa 4

2026 yılı itibarıyla en düşük doğum borçlanması tutarı aylık 10.569,60 TL olarak uygulanıyor. Buna göre 24 aylık, yani 2 yıllık doğum borçlanmasının toplam maliyeti 253.670,40 TL'ye ulaşıyor.

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