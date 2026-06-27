Borsa düştüğü halde en fazla para girişi olan 10 hisse

Veriler, hafta boyunca piyasada satışların alımlardan daha güçlü olduğunu ve toplamda 44,7 milyar TL'nin üzerinde aktif para çıkışı yaşandığını ortaya koydu.

Satış baskısına rağmen bazı hisseler öne çıktı

Borsada genel görünümün negatif olduğu haftada, bazı hisselerde aktif işlem farkının pozitif bölgede gerçekleşmesi dikkat çekti.