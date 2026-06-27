Borsa düştüğü halde en fazla para girişi olan 10 hisse
Borsa İstanbul'da 22-26 Haziran haftasında satış baskısı öne çıkarken toplamda 44,7 milyar TL'yi aşan aktif para çıkışı gerçekleşti. Buna karşın, bazı hisselerde hafta boyunca pozitif aktif işlem farkı oluşması yatırımcıların dikkatini çekti.
BİST100 haftayı kayıpla tamamladı
Borsa İstanbul'da 22-26 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 3,13 değer kaybederek haftayı 14.274,02 puandan tamamladı.
Hafta boyunca endekste satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, BİST100 endeksinde aktif alış ve satış işlemleri sonucunda -24.427.120.000 TL aktif işlem farkı oluştu. BİST30 endeksinde ise aktif işlem farkı -9.608.358.000 TL olarak gerçekleşti
Tüm hisselerde 44,7 milyar TL'lik aktif para çıkışı
Borsa genelinde işlem gören tüm hisseler dikkate alındığında, haftalık bazda toplam -44.742.620.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
Veriler, hafta boyunca piyasada satışların alımlardan daha güçlü olduğunu ve toplamda 44,7 milyar TL'nin üzerinde aktif para çıkışı yaşandığını ortaya koydu.
Satış baskısına rağmen bazı hisseler öne çıktı
Borsada genel görünümün negatif olduğu haftada, bazı hisselerde aktif işlem farkının pozitif bölgede gerçekleşmesi dikkat çekti.