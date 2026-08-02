Borsa İstanbul'da 6 şirketten temettü ve bedelsiz hamlesi: KAP'a art arda bildirim yapıldı
Borsa İstanbul'da temettü ve bedelsiz sermaye artırımı kararları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. CW Enerji (CWENE), Türk Tuborg (TBORG), TGS Dış Ticaret (TGSAS), Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve Batı Ege GYO (BEGYO), kâr payı dağıtımı ve bedelsiz sermaye artırımı kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği altı şirketin temettü ödeme takvimi ile bedelsiz sermaye artırımı oranlarına ilişkin detaylar...
Borsa İstanbul'da bilanço dönemi ve genel kurul süreci hız kesmeden sürerken, Temmuz ayının son günlerinde açıklanan temettü ile bedelsiz sermaye artırımı kararları yatırımcıların gündemine oturdu.
Enerji, içecek, gayrimenkul ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, elde ettikleri kârı ortaklarıyla paylaşmaya yönelik kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kâr payı ödemeleri ile bedelsiz sermaye artırımı kararları açıklanan 6 şirketin tüm detayları belli oldu
CW Enerji (CWENE)
Haftanın ilk önemli kararı, 28 Temmuz'da CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) tarafından açıklandı. Şirketin Genel Kurulu'nda alınan kararla, kâr payından karşılanmak üzere %53,02 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılması onaylandı. Bu kapsamda şirket, nakit çıkışı gerçekleştirmeden mevcut ortaklarına bedelsiz pay dağıtacak.
Türk Tuborg (TBORG)
Haftanın dikkat çeken temettü kararlarından biri de Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) tarafından alındı. Şirket, 29 Temmuz tarihli Yönetim Kurulu kararıyla hisse başına brüt 9,52 TL, net 8,09 TL nakit kâr payı dağıtılmasını kararlaştırdı. Temettü ödemelerinin ise 2 Eylül tarihinde hissedarların hesaplarına aktarılması planlanıyor.