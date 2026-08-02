Borsa İstanbul'da 6 şirketten temettü ve bedelsiz hamlesi: KAP'a art arda bildirim yapıldı

Enerji, içecek, gayrimenkul ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, elde ettikleri kârı ortaklarıyla paylaşmaya yönelik kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kâr payı ödemeleri ile bedelsiz sermaye artırımı kararları açıklanan 6 şirketin tüm detayları belli oldu