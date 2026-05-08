Borsa İstanbul’da bilanço karnesi netleşiyor
Borsa İstanbul’da ilk çeyrek bilanço sezonunda şu ana kadar finansal sonuçlarını açıklayan 80 şirketin yarısı piyasa beklentilerinin üzerinde, yarısı ise altında sonuç açıkladı. Matriks Haber anketine göre bankalarda beklenti üzeri kâr açıklama oranı yüzde 66,7’ye ulaşırken, finans dışı şirketlerde beklenti altı sonuçlar ağırlık kazandı.
Borsa İstanbul’da banka ve şirketler 2026 yılı 1.çeyrek finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Bilanço sezonunda şu ana kadar açıklanan sonuçların Matriks Haber bilanço anketi medyan beklentilerine göre performansı netleşti.
Matriks Haber’in Matriks Haber’in 2026 yılı birinci çeyrek bilanço beklenti anketinde tahmin verilen hisse senetlerinden şu ana kadar finansal sonuçlarını açıklayanlar; 6 banka ve 74 şirket oldu. Bilançoları açıklanan hisse senetlerinden 6’sı banka, 5’i sigorta, 69’u ise finans dışı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Bankacılık sektöründe yer alan ve finansal sonuç açıklayan 6 bankadan 4’ü net kâr beklentisinin üzerinde sonuç açıkladı. Bankalarda beklenti üzeri açıklama oranı yüzde 66,7 olurken, 2 banka ise beklentilerin altında sonuç açıkladı.