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  4. Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu

Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu

Bank of America’nın geçen hafta Borsa İstanbul’daki işlemlerinde alım tarafında Koç Holding ve Türk Hava Yolları, satış tarafında ise Aselsan ve Tüpraş öne çıktı.

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Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı. Borsanın ekside kapattığı haftada Bank of America'nın (BofA) en çok işlem yaptığı hisseler de belli oldu. Alım tarafınfda Koç Holding ve Türk Hava Yolları, satış tarafında ise Aselsan ve Tüpraş öne çıktı. Kurumun Koç Holding’de net alımı 1,51 milyar TL’yi aşarken, Aselsan’daki net satışı 1,74 milyar TL olarak gerçekleşti.

BofA'nın en çok aldıkları...

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Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu - Sayfa 2

Koç Holding AŞ (KCHOL)

1,51 milyar TL

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Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu - Sayfa 3

Türk Hava Yolları AO (THYAO)

1,51 milyar TL

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Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu - Sayfa 4

Astor Enerji AŞ (ASTOR)

900,1 milyon TL

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