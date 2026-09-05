Borsa İstanbul’da BofA’nın alım-satım listesi belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı. Borsanın ekside kapattığı haftada Bank of America'nın (BofA) en çok işlem yaptığı hisseler de belli oldu. Alım tarafınfda Koç Holding ve Türk Hava Yolları, satış tarafında ise Aselsan ve Tüpraş öne çıktı. Kurumun Koç Holding’de net alımı 1,51 milyar TL’yi aşarken, Aselsan’daki net satışı 1,74 milyar TL olarak gerçekleşti.

BofA'nın en çok aldıkları...