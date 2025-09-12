  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı

Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı

Borsa İstanbul’un önemli enerji şirketlerinden ASTOR için 5 aracı kurum fiyat tahminini açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı - Sayfa 1

Astor Enerji için bilanço sonrasında 5 aracı kurum tarafından hedef fiyat açıklaması yapıldı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 175,40 TL ve en yükseği ise 276,90 TL oldu.

1 | 7
Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı - Sayfa 2

5 ARACI KURUMUN ORTALAMASI 204 TL

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre 5 kurum hedef fiyatının ortalaması 204,20 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son fiyata (İst: ASTOR 111,20 TL) göre %83,63 oldu. ASTOR hisseleri için fiyat tahmini şu şekilde:

2 | 7
Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı - Sayfa 3
Aracı Kurum: PhillipCapital
Hedef fiyat: 175,40 TL
Önceki hedef fiyat: 175,40 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tarih: 19 Ağustos 2025
3 | 7
Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı - Sayfa 4

Aracı Kurum: İş Yatırım
Hedef fiyat: 183,00 TL
Önceki hedef fiyat: 162,00 TL
Tavsiye: Al
Tarih: 19 Ağustos 2025

4 | 7