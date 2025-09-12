Borsa İstanbul’da işlem görüyor; Dev enerji şirketi için 5 aracı kurum fiyat açıkladı
Borsa İstanbul’un önemli enerji şirketlerinden ASTOR için 5 aracı kurum fiyat tahminini açıkladı.
Astor Enerji için bilanço sonrasında 5 aracı kurum tarafından hedef fiyat açıklaması yapıldı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 175,40 TL ve en yükseği ise 276,90 TL oldu.
5 ARACI KURUMUN ORTALAMASI 204 TL
Rotaborsa.com’daki bilgiye göre 5 kurum hedef fiyatının ortalaması 204,20 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son fiyata (İst: ASTOR 111,20 TL) göre %83,63 oldu. ASTOR hisseleri için fiyat tahmini şu şekilde:
Hedef fiyat: 175,40 TL
Önceki hedef fiyat: 175,40 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Tarih: 19 Ağustos 2025