Borsa İstanbul'da “marj” nedir?
Borsa İstanbul'da "marj" kavramı, yatırımcıların işlem yaparken bilmesi gereken önemli bir terimdir. Temel olarak marj, yatırımcının bir pozisyon açmak için yatırması gereken teminat tutarını ifade eder. Ancak Borsa İstanbul'da marjın farklı türleri ve kullanım alanları bulunmaktadır.
MARJIN TEMEL İŞLEVLERİ
1-) Risk yönetimi
Marj, hem yatırımcıyı hem de aracı kurumu olası kayıplara karşı korur. Yatırımcının kaldıraçlı işlemlerde büyük pozisyonlar almasını sağlarken, aynı zamanda olası zararları karşılayabilecek bir teminat bulundurmasını zorunlu kılar.
2-) Kaldıraçlı işlemler
Özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında (VİOP) marj, yatırımcının sahip olduğundan daha büyük pozisyonlar almasına olanak tanır. Bu, potansiyel karı artırabileceği gibi, olası zararları da aynı oranda büyütebilir.
BORSA İSTANBUL'DA MARJ ÇEŞİTLERİ
1-) Başlangıç marjı
Bir pozisyon açmak için yatırılması gereken minimum teminat tutarıdır.