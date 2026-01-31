Borsa İstanbul'da “marj” nedir?

2-) Kaldıraçlı işlemler

Özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında (VİOP) marj, yatırımcının sahip olduğundan daha büyük pozisyonlar almasına olanak tanır. Bu, potansiyel karı artırabileceği gibi, olası zararları da aynı oranda büyütebilir.