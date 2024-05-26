Borsa İstanbul’da tarihi çıkışa mola
Borsa İstanbul’da çıkış rallisi kâr satışlarıyla karşılaştı. Satışlar sakindi ve teknik düzeltme boyutunda kaldı. Enflasyon muhasabesinin bilanço açıklamalarını aksatması bir yandan da bilanço kârlarının beklentilerin altında gelmesi bazı lokomotif hisselerde satışa neden oldu. TCMB’nin ek sıkılaştırma kararıyla da piyasalardan 600-700 milyar TL’lik likidite çekilmesi bekleniyor.
BORSA İstanbul’da çıkış rallisi kâr satışlarıyla karşılaştı. Satışlar sakindi ve teknik düzeltme boyutunda kaldı. Son dönemde BIST100 Endeksi’nde oluşan primi dikkate aldığımızda yorgunluk emareleriyle birlikte gelen satışları olağan karşılamakta yarar var. Geçen haftanın özel gündemi Yapı Kredi Bankası kaynaklı gelişmelerdi.
Bankanın satışı konusundaki görüşmelerin devam ettiği, henüz somut bir gelişme olmadığı Koç Holding tarafından açıklandı. Ancak bu büyüklükte bir satış, borsadaki çıkışa katkı yapan bir durum olarak görüldü. Bu yönden gelecek açıklamalara karşı duyarlılık devam ediyor.
Hürriyet'ten Zeynel Balcı, "Borsada 'tarihi zirve' molası" başlıklı yazısında konuyu detaylarıyla ele aldı.
Enflasyon muhasebesi trafiği
Diğer yandan 12/2023 ve 03/2024 dönem bilançoları enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle iç içe geçti. 2023 yıl sonu bilanço açıklamaları tamamlanmadan bu yılın ilk çeyrek bilançoları yayınlanmaya başlandı. Ancak bilanço kârları genel olarak beklentilerin altında geliyor.
Düşük kârlılık, fiyat kazanç oranlarının yükselmesine neden olduğu için bazı lokomotif hisselerde satışlar için gerekçe oldu. Bu durum borsanın geneline de kısmen yansıyor.
Ek sıkılaşmanın etkisi
Geçen haftanın diğer önemli gündemi TCMB toplantısıydı. Beklendiği üzere faiz sabit bırakılırken toplantı sonrası yapılan açıklamalarda “enflasyon konusundaki endişeler ile yılın ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceği” vurgulandı. Ayrıca; “Yurtiçi ve dışı yerleşiklerin Türk Lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir” ifadeleri dikkat çekti. Sterilizasyon için karşılık oranlarını artıran TCMB kararları yayınlandı ve TL mevduat zorunlu karşılıkları yükseltildi. Ek sıkılaştırma içeren bu kararla piyasalardan 600-700 milyar TL likiditenin çekilmesi bekleniyor.
Ayrıca döviz kredilerindeki artış yüzde 2 ile sınırlandırıldı. TCMB döviz rezervi biriktirirken piyasaya TL vermek durumunda kalmıştı. Şartlara göre tedbirlerin gecikmeden alınması önemli ve olumlu. Son dönemde oluşan likidite fazlasına bağlı olarak bankaların mevduat faizlerinde görülen gerilemenin borsaya yansımaları ise takip edilecek.
Mevduat faizinde gerileme yaşandı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 374.7 milyar lira artarak 16 trilyon 486.5 milyar liraya ulaşırken mevduat faizinde gerileme yaşandı. 1-3 aylık mevduat faizinde 4-5 puanlık düşüşler görüldü. Tahvil bono ve bankacılık mevduat faizlerindeki düşüşler doğal olarak alternatiflerini güçlendirir. Ayrıca halen mevcut faizleri enflasyonun altında seyrediyor (negatif faiz).
Bu gelişmelerin hisse senetlerine olumlu yansımaları olası bir durum.BIST100 Endeksi’nin primli görünümüne karşılık para piyasalarından sermaye piyasalarına bir akım olup olmayacağını veya ne ölçüde transfer gerçekleşeceğini zamanla göreceğiz. Yerli yatırımcının borsaya tavrında son günlerde olumlu yönde bir değişim gözleniyor.